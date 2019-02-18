Украина продолжит получать летальное оружие от США - Елисеев

Порошенко и Пенс также подчеркнули единство позиции Украины и США в вопросе противодействия российскому проекту «Северный поток-2».

Украина продолжит получать летальное оружие от США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи президента Украины и вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев на брифинге в Киеве.

По его словам, встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом длилась 40 минут.

«На ней были обсуждены вопросы, начиная от двусторонней составляющей, вопросы, связанные с оборонной поддержкой, вопросы, связанные с дальнейшим получением от США летального оружия, вопросы инвестиций, экономических проектов, а также поддержки реформ в Украине», - заявил Елисеев.

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Также, по его словам, Порошенко обсудил с Пенсом избирательный процесс в Украине. «Были обсуждены важность продолжения Украиной неизменных реформ, а также дальнейший курс на европейскую евроатлантической интеграции», - сказал Елисеев.

«Конечно, была единая позиция - и нас, и США - в контексте противодействия не только российской агрессии и освобождения украинских заложников, в том числе украинских моряков. На это особое внимание обратил вице-президент Пенс, также подчеркивалось единство позиции в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток-2», - добавил заместитель главы Администрации президента.