На форуме в Совете Европы сорвали выступление российских пропагандистов (фото, видео)
В Страсбурге во время Всемирного форума за демократию, который проводится в Совете Европы, журналисты сорвали выступление пропагандистки телеканала Russia Today.
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Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Алла Хоцяновская.
"Сегодня в Совете Европы на ежегодном Форуме демократии пропагандистам дали слово. Самое смешное, что Russia Today пригласили выступать на панели, посвященной возвращению доверия к СМИ и как противостоять fakenews. Так вот, Украинская школа политических студий не дала им возможности нести свою ложь по крайней мере здесь, сейчас, сегодня", - написала она.
Позже Украинская школа политических студий обнародовала видео, как журналисты скандируют "fake" во время выступления заместителя главного редактора Russia Today Анны Белкиной.
Ранее сообщалось, что российских пропагандистов на пресс-марафон в Kyiv Food Market с президентом Украины Владимиром Зеленским не аккредитовали.