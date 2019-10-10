Российских пропагандистов на марафон с Зеленским не аккредитовали (видео)

Попасть на событие намеревался ряд российских СМИ, однако президент готов лишь на конструктивный диалог.

Российских пропагандистов на пресс-марафон в Kyiv Food Market с президентом Украины Владимиром Зеленским не аккредитовали.

Читайте такжеМарафон Зеленского с журналистами: ключевые тезисы кратко (фото, видео)

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, говорится в видео Нового времени.

При этом Тимошенко отметил, что попасть на событие намеревался ряд российских СМИ, однако президент готов лишь на конструктивный диалог.

«Мы не хотим общаться сейчас с российскими пропагандистами. Есть журналисты, которые в конструктиве общаются. Мы их, конечно, принимаем, а с пропагандистами нет смысла общаться. Хоть они ловят президента, он что-то им отвечает, как было в ООН, но это не конструктивная беседа, которую мы хотели бы, чтобы сегодня состоялась», – сказал он.

По его словам, одна из кремлевских пропагандисток Ольга Скабеева не приехала на мероприятие, поскольку ее не пустили в Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2019 года в Киеве впервые состоялся пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мероприятие проходит в помещении Kyiv Food Market.

Представители медиа задают вопросы президенту группами по 10-12 человек, сформированные по списку аккредитации. Группы меняются каждые полчаса.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, такой пресс-марафон может длиться до 10 часов.