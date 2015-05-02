В Одессе к годовщине трагедии в Доме профсоюзов установили КПП и металлодетекторы (фото)

На улицах следят за порядком сотни силовиков, а на Куликовом поле установили металлодетекторы. Накануне всю площадь, где пройдет акция памяти, оцепили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

На улице Пироговской и возле железнодорожного вокзала установили пропускные пункты, у людей проверяют документы и личные вещи. В настоящее время в этот район города направлено около 80% личного состава различных силовых структур и 14 спецподразделений.

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Патрулируют улицы специалисты центрального управления СБУ и участники АТО. Зайти на площадь можно только пройдя через металлодетекторы – по пять из них установили с разных сторон. Вдоль улицы стоят грузовики с сотрудниками правоохранительных органов. Начало митинга запланировано на 14:00.