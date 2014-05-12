Экс-начальник МВД Одесской области скрывается в Приднестровье - Генпрокуратура

Об этом заявил первый замгенпрокурора Николай Голомша в эфире "Подробностей недели".

Он рассказал, что Генпрокуратура дала распоряжение на задержание Фучеджи еще 6 мая, но вечером этого же дня подозреваемый узнал об этом и бежал за границу. Предположительно скрывается в Приднестровье. По словам заместителя генпрокурора, Фучеджи подозревается в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая и служебной халатности, а также причастен к освобождению 67 задержанных во время штурма городского УВД 4 мая.

Напомним, Дмитрий Фучеджи возглавил облУВД буквально на один день — 4 мая. До этого он много лет работал заместителем начальника ведомства по общественной безопасности.