У Черниговской области появился новый руководитель: что о нем известно

Новоназначенный глава облгосадминистрации заверил, что готов к реализации программы реформ на Черниговщине.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов по поручению главы государства представил обществу Черниговской области нового председателя областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки на Черниговщину Трофимов зачитал указ президента о назначении Прокопенко руководителем ОГА и вручил ему соответствующее удостоверение.

Новоназначенный глава облгосадминистрации заверил, что готов к реализации программы реформ на Черниговщине.

Справка. Андрей Прокопенко родился в 1982 году. В 2003-м окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук. Был заместителем директора общественной организации «Молодежная альтернатива», исполнительным директором ОО «Институт процессов социального развития». С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью. Был депутатом Черниговского областного совета 7-го созыва.