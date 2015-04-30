Путин в разговоре с Порошенко согласился на размещение миротворческого контингента на Донбассе
Во время телефонного разговора в «Нормандском формате» между Петром Порошенко, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин согласился с возможностью размещения миротворцев на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
"В контексте обсуждения путей мирного урегулирования президент Путин согласился с возможностью размещения миротворческого контингента на Донбассе", - говорится в сообщении.
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Президент Украины подчеркнул недопустимость перемещения так называемых гуманитарных конвоев РФ через неконтролируемые Украиной участки границы с Россией. Он призвал содействовать доступу конвоев с украинской и международной гуманитарной помощью для жителей контролируемых боевиками районов Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины в очередной раз призвал президента РФ освободить Надежду Савченко.
Собеседники также коснулись других вопросов в сфере безопасности, гуманитарного и экономического характера, подчеркивается в сообщении.