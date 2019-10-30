Юристы ВР раскритиковали законопроект о легализации азартных игр

Изложенные в законе положения противоречат ряду действующих законодательных актов, считают эксперты

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало направить проект Закона Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр», разработанного Кабмином, на доработку. Об этом говорится в заключении, опубликованном на официальном сайте парламента.

В документе отмечается, что изложенные в проекте закона положения противоречат ряду действующих законодательных актов.

«Определение содержания термина «лицензия», которая в проекте закона понимается как «право субъекта хозяйствования на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр», противоречит определению содержания этого термина в Законе Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Так же предложенное определение содержания термина «электронные деньги» противоречит содержанию этого термина в Законе Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине». В определении содержания термина «бренд организатора азартных игр» следует определить способ его формализации, например, путем регистрации в уполномоченном органе. В связи с этим предлагаем внести в проект соответствующие изменения», - отмечают эксперты ВР.

По мнению авторов документа, достаточно сомнительным является объединение в одном законодательном акте регулирования хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, покер, букмекерской деятельности с деятельностью по выпуску и проведению государственных лотерей.

«Соответствующая деятельность по проекту имеет существенные отличия, которые заключаются, в частности, в монополизации деятельности по выпуску и проведению лотерей по принципу единого оператора и «свободном» осуществлении хозяйственной деятельности по организации и проведению других азартных игр субъектами хозяйствования, которые соответствуют требованиям закона. Обращаем внимание также на то, что проведение государственных лотерей и других азартных игр требует разного понятийного аппарата, который касается только одного вида деятельности и не применяется к другому. Например, для лотерейной деятельности - это «лотерейный билет», «оператор лотерей», а для других азартных игр - «игровой автомат», «игорный зал» («игорное заведение»), «игорный стол» и т.д.», - сказано в документе .

Также, как отмечают эксперты ВР, согласно приведенным в проекте закона определениям «оператором лотерей», «организатором азартных игр», «организатором азартных игр в сети Интернет», «организатором азартных игр казино через Интернет», «организатором казино», «организатором букмекерской деятельности», «организатором игр в залах игровых автоматов» могут быть исключительно юридические лица - резиденты Украины. Однако в дальнейшем в тексте проекта появляются положения, согласно которым соответствующую деятельность разрешается проводить иностранным юридическим лицам.

«Предлагаем в проекте уточнить может одна и та же юридическое лицо осуществлять одновременно такие виды деятельности, как организация и осуществление азартных игр в казино, организация и проведение игр в залах игровых автоматов, организация и осуществление букмекерской деятельности, организация и проведение азартных игр в покер в покерных клубах (как в «реале», так и в интернете)», - отмечается в заключении экспертов.

Как ранее заявил журналист издания «Наши деньги» Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимое влияние букмекеров.

Как ранее заявил журналист издания «Наші гроші» Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.