Мариупольцев попросили не митинговать на майские праздники

Сегодня на совместном брифинге в ДК "Молодежный" заместитель командующего сектора "М" Сергей Масленко и заместитель начальника ГУ милиции Мариуполя Владимир Кондратенко обратились к руководителям общественных организаций, политических движений города с просьбой воздержаться от проведения митингов и демонстраций до 10 мая, сообщает 0629.com.ua.

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По словам Сергей Масленко праздничные дни должны стать объединяющими для мариупольцев. "Историческими спорами должны заниматься историки", - отметил заместитель командующего сектора "М".

Владимир Кондратенко подчеркнул, что усиленные наряды милиции все праздничные дни будут нести круглосуточное патрулирование города в местах массовых скоплений людей. Он обратился к мариупольцам с просьбой проявлять бдительность, сообщать о всех подозрительных людях, машинах, предметах в милицию, чтобы не допустить провокаций и терактов в городе.