СБУ задержала организатора проплаченных протестных акций, которые планировались на майские праздники в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

В частности, по его словам, 1 мая планировалось проведение проплаченной акции против столичной власти , а 14 - проведение акции под лозунгами “Порошенко и Яценюка - в отставку!”.

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Лубкивский отметил, что указанное лицо была задержано 29 апреля на железнодорожном вокзале Киева, куда она прибыла из Одессы, а перед этим находилось в Москве, где получало указания российских кураторов.

Он отметил, что во время обыска у задержанного изъяты три тротиловые шашки весом 200 гр каждая и около 500 листовок с призывами к киевлянам принять участие в протестных акциях.

Во время допросов задержанный подтвердил, что финансирование «маршей» осуществляется из так называемого “офиса” бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-нардепов от фракции Партии регионов Олега Царева и Владимира Олийныка.

Лубкивский отметил, что СБУ известны фамилии всех непосредственных организаторов митингов, которые состоялись недавно, и фамилии так называемых банкиров, которые передали 300 тыс. грн на оплату “акций протеста”.

“Продолжаются неотложные оперативные действия для задержания всех причастных к организации фейковых маршей”, - отметил Лубкивский.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала провокаторов, которые призывали к созданию "киевской народной республики".