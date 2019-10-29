Сегодня началось разведение войск в Золотом – Пристайко

По словам министра, до встречи в «нормандском формате» состоится разведение на согласованных участках.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

По его словам, до встречи в «нормандском формате» будет разведение на тех участках, которые были согласованы.

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«В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Оно только началось. За вчерашний день СММ ОБСЕ готовилась, привезла дополнительные наряды. Это их задача, как они это будут обеспечивать. Мы хотим, чтобы этот процесс был абсолютно нейтральный, прозрачный. В Золотом последний обстрел был 17 октября, то есть 10 дней назад... Дальше будет Петровское», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние в 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжали вести обстрелы. 7 октября руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента заявили, что разведение сил вблизи Золотого на Луганщине невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот процесс отложен.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдік заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

23 октября Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе - Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также после прекращения обстрелов.