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Рада одобрила законопроект о введении штрафов за "кнопкодавство"

12:15, 29 октября 2019
Политика
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За это решение проголосовали 287 народных депутатов из 391 / vk.com

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины» (№2148).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 287 народных депутатов из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

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Законопроектом в Уголовном кодексе Украины предлагается установить, что осуществление народным депутатом любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование) - наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В законе "О статусе народного депутата Украины" определяется, что за невыполнение своих обязанностей народный депутат несет ответственность, установленную законом.

Кроме того, в Регламенте Верховной Рады устанавливается, что председательствующий на пленарном заседании парламента имеет право давать распоряжение Аппарату Верховной Рады относительно подготовки сообщения о выявленном нарушении народным депутатом требований о личном голосовании.

Среди прочего, также законопроектом предлагается установить, что Аппарат ВР обеспечивает осуществление видеофиксации пленарных заседаний Верховной Рады таким образом, который обеспечивает возможность подтверждения или опровержения нарушения депутатами требований о личном голосовании.

Председательствующий на заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний ВР, а в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о выявленном факте нарушения требований о личном голосовании.

После проведения повторного голосования председательствующий дает распоряжение Аппарату ВР безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом требований о личном голосовании. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после подготовки предоставляется председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский проект закона (№ 1027) о внесении изменений в статью 81 Конституции (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата).

Законопроектом предусмотрено, что одним из оснований для досрочного прекращения полномочий парламентария является установление судом факта неличного голосования этим депутатом.

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Теги: #кнопкодавы#кнопкодавство в Раде