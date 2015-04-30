В Чернобыльской зоне нарушили основное правило ликвидации пожара - депутат

Так, как возгорание в Чернобыльской зоне возникло еще 26 апреля, то имело место несвоевременное информирование подразделений ГСЧС. Очевидно, что отсутствует какая-либо координация мероприятий различных ведомств, участвующих в ликвидации пожара.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"Было нарушено основное правило, что пожар тушат на начальном этапе", - подчеркнул политик.

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В данном контексте Балога напомнил, что действующая власть люстрировала председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимира Холошу, который был профессионалом высшего класса.

"Янукович начал реформу МЧС – передал зону отчуждения в Минэкологии. Ну и черт с ними – все увидели результаты работы как Януковича, так и его вундеркиндов. Но «реформы» продолжила уже новая, демократическая власть. Начали с того, что люстрировали председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимира Холошу. Человека, который создавал МЧС после трагедии в Чернобыле, жизнь которого связана с восстановлением жизнедеятельности зоны отчуждения. Это профессионал высшего класса, которого, кстати, в 2005 году позволило себе снять предыдущее демократическое правительство, но я успел исправить эту ошибку в октябре того же года", - заявил он.

Политик уверен, что Владимира Холошу знает весь мир, начиная от энергетиков, заканчивая дипломатами и ЕБРР.

«Я понимаю, что закон должен выполняться, но увольнять высококлассных специалистов, когда в стране полно прокуроров и ментов, которые работают, не смотря на люстрацию – это, как минимум, странно», - уверен Балога.

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Депутат напоминает, что ранее в период наступления пожарно-опасного периода, который приходится на время массового посещения могил родственниками в зоне отчуждения, разрабатывались меры предосторожности, создавался запас горючего, распахивались противопожарные полосы, для дежурства предоставлялся вертолет, вводилось постоянное дежурство пожарного патруля на наблюдательных вышках, все протипожежно-технические станции приводились в круглосуточную готовность к тушению пожаров. Балога утверждает, что в этом году не было кому организовать эту работу.

«Даже не знаю, чем Холоша, управляя зоной отчуждения, способствовал построению диктатуры Януковича, и какие у него могут быть антизаслуги перед Майданом. Но за время его руководства не было ни лесных пожаров, ни поводов паниковать. Однако почему-то он был среди первых, кого люстрировали. А сейчас есть первые результаты такой кадровой политики. И если Банковая этот процесс не остановит, война на Донбассе будет не самой главной проблемой", - убежден депутат.