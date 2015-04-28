Более 200 спасателей и 35 единиц техники задействованы в ликвидации пожара под Чернобылем - Шкиряк

Более 200 спасателей и 35 единиц техники задействованы в ликвидации пожара на территории «Чернобыльской пущи». Об этом сказал исполняющий обязанности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, благодаря своевременному привлечению пожарной авиации удалось «сбить верхний пожар» и ограничить главные источники возгораний.

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«Ситуация полностью контролируется, и в случае необходимости будут наращены силы и привлечены подразделения ГСЧС из Житомирской области и города Киева, а также подразделения МВД и Нацгвардии», - сообщил Шкиряк.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по локализации пожара, вероятной причиной которой стал поджог или неосторожное обращение с огнем, подчеркивается в сообщении.