В Раде будут расследовать конфликт между "Правым сектором" и ВСУ

Об этом в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

Также аналогичные обращения направлены в СБУ и Генпрокуратуру.

«Считаю, что необходимо применить здесь детектор лжи - уверен, будут интересные результаты», - отметил Луценко.

По его мнению, ситуация с блокированием ДУК "Правый сектор" является чуть ли не самой опасной для Украины "как минимум со времен битвы за Дебальцево".

«Тех, кто сознательно ее инспирировал, необходимо выявить и нейтрализовать в кратчайшие сроки. Ведь следствием могла быть гражданская война в Украине, и дальнейшая военная агрессия России.Внутренние враги - гораздо опаснее, и мы вчера-позавчера в этом убедились», - подчеркнул Луценко.

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Он также добавил, что три недели назад общался с Дмитрием Ярошем на тему необходимости принятия закона о ДУК. «Как в воду смотрели», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригады выставили блокпосты вокруг базы "ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

29 апреля, около 300 представителей "Правого сектора" провели акцию протеста под АПУ против блокирования базы ДУК. Активисты угрожали зайти в помещение АП, если им не объяснят ситуацию вокруг базы их батальона в Днепропетровской области.