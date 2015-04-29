Базу "Правого сектора" окружили 11 блокпостов военных, однако ситуация стабильная, уверяют в ДУК

Об этом Громадське.Дніпро сообщает со ссылкой на начальника штаба 5-го отдельного батальона ДУК ПС "Подолянина".

По его словам, на блокпостах закапывается бронетехника, направленная в сторону базы, однако чехлы не сняты.

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В то же время, как заявил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, разоружать формирования никто не собирается, а база будет разблокирована после окончания учений.

Отмечается, что данную информацию подтверждает и помощник министра обороны Украины Татьяна Рычкова, которая находится на месте событий на Днепропетровщине.

В свою очередь народный депутат Украины Дмитрий Ярош заверил, что ситуация на данный момент стабильна, несмотря на провокационные слухи.

Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы "ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

По словам Яроша, "база была блокирована без каких-либо предупреждений подразделениями десантников 25-й и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением были выставлены на блокпостах молодые, только что мобилизованные солдаты. Они остановили одну из наших машин и потребовали от бойцов сдать оружие. На мой звонок начальник Генерального штаба Виктор Муженко сразу не ответил, и мы не смогли немедленно обсудить ситуацию. Хотя было очевидно, что без приказа Генштаба эта операция не могла быть проведена. Я связался с командованием десантников, с которыми мы вместе сражались весь год, и боевые командиры гарантировали мне, что они не повернут оружие против своих братьев из "Правого сектора".

По информации Минобороны, 28 и 29 апреля Муженко и Ярош по телефону обсудили вопрос выполнения предыдущих договоренностей о взаимодействии и интеграции украинского добровольческого корпуса "Правый сектор" в ВСУ.



