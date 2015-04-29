Савченко будет принимать пищу перед заседаниями суда - адвокат
19:10, 29 апреля 2015Политика
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Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков заявил Би-би-си, что его подзащитная будет "голодать избирательно" - она будет принимать пищу накануне судебных заседаний.
REUTERS
Украинскую военнослужащую, находящуюся в московском СИЗО по обвинению в причастности к убийству российских журналистов, во вторник перевели из изолятора в городскую клиническую больницу № 20. Во ФСИН заявили, что врачи больницы оценили состояние здоровья летчицы как удовлетворительное, сообщает Русская служба ВВС.
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По словам Новикова, который виделся с Савченко в среду, она хотела бы вернуться в СИЗО, так как ее не выпускают на прогулку из "темного и мрачного спецблока больницы" и даже в туалет водят в наручниках.
Рассмотрение дела Савченко продолжится 13 мая.
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