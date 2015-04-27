Савченко третий день полностью отказывается от пищи

Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний, передает Би-би-си. "Последние три дня Надежда Савченко отказывалась от приема пищи, в связи с чем сегодня будет проведен врачебный консилиум", - сказала представитель ведомства Кристина Белоусова.

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Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов сообщил журналистам, что Надежда Савченко возобновила голодовку и, возможно, будет отправлена в больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

"Она держит голодовку, уровень сахара в крови низкий и другие анализы внушают опасение, поэтому сейчас мы с ней говорили о возможности ее перемещения в больницу", - сказал Михаил Федотов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля следственный комитет России предъявил Надежде Савченко обвинение в окончательной редакции.