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В ГПУ назначили нового руководителя прокуратуры Крыма

20:46, 23 октября 2019
Политика
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В ГПУ уверяют, что на должность назначен настоящий "профессионал" / фото УНИАН

Читайте такжеРябошапка хочет разорвать "неформальные альянсы" полиции, прокуроров и судейПриказ о его назначении подписал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 22 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который представил коллективу прокуратуры нового руководителя автономии, Поночовный с 2017 года прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора АРК, и за это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал.

Ранее УНИАН сообщал, что генпрокурор Рябошапка уволил начальника Управления спецрасследований ГПУ Горбатюка.

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Теги: #Крым#ГПУ