В ГПУ назначили нового руководителя прокуратуры Крыма
20:46, 23 октября 2019Политика
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Приказ о назначении руководителем прокуратуры автономии Игоря Поночовного генпрокурор Украины подписал 22 октября.
В ГПУ уверяют, что на должность назначен настоящий "профессионал" / фото УНИАН
В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) представили нового руководителя прокуратуры АР Крым – Игоря Поночовного.
Читайте такжеРябошапка хочет разорвать "неформальные альянсы" полиции, прокуроров и судейПриказ о его назначении подписал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 22 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который представил коллективу прокуратуры нового руководителя автономии, Поночовный с 2017 года прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора АРК, и за это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал.
Ранее УНИАН сообщал, что генпрокурор Рябошапка уволил начальника Управления спецрасследований ГПУ Горбатюка.
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