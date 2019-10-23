В ГПУ назначили нового руководителя прокуратуры Крыма

Приказ о назначении руководителем прокуратуры автономии Игоря Поночовного генпрокурор Украины подписал 22 октября.

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) представили нового руководителя прокуратуры АР Крым – Игоря Поночовного.

Читайте такжеРябошапка хочет разорвать "неформальные альянсы" полиции, прокуроров и судейПриказ о его назначении подписал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 22 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который представил коллективу прокуратуры нового руководителя автономии, Поночовный с 2017 года прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора АРК, и за это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал.

Ранее УНИАН сообщал, что генпрокурор Рябошапка уволил начальника Управления спецрасследований ГПУ Горбатюка.