Рябошапка уволил начальника Управления спецрасследований ГПУ Горбатюка

Горбатюк заявляет, что как только получит приказ о своем увольнении, то обжалует его в административном суде.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Горбатюк.

«Мне звонили из отдела кадров и сообщили, что я уволен. Приказа я еще не видел», - сказал он.

Читайте такжеГПУ уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Майдана

Горбатюк добавил, что считает увольнение незаконным, поскольку, согласно закону о прокуратуре, увольнению подлежат только прокуроры, которые не прошли аттестацию или отказались от ее прохождения, в то время как он является руководителем следственного управления, то есть следователем, а по закону, следователи могут перейти на работу в Офис генерального прокурора, когда он будет создан, написав соответствующее заявление. Поскольку Офис еще не создан, поэтому это увольнение, по убеждению Горбатюка, является нарушающим закон.

Он добавил, что, как только получит соответствующий приказ о своем увольнении, то обжалует его в административном суде.

Горбатюк видит в действиях Рябошапки признаки уголовного преступления и обратится с соответствующим заявлением в Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Генеральная прокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и руководителя Управления спецрасследований Горбатюка, которые занимаются расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не по тому образцу, по которому предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их не допустили к прохождению аттестации.

В июле 2018 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал Департамент спецрасследований ГПУ, который возглавлял Горбатюк, и образовал Управление специальных расследований. Горбатюк был назначен начальником Управления спецрасследований ГПУ.