Кернес вступил с Аваковым в "Facebook-битву"

Об этом он также написал в социальной сети.

«Уголовное дело против меня сейчас находится в Киевском районном суде города Полтавы. И я считаю, что только суд может разобраться со всеми обстоятельствами этого полностью сфальсифицированного уголовного преследования», - написал Кернес.

«Я уверен, что Аваков, используя свое служебное положение министра МВД, своими «постами» в Facebook пытается оказать давление на суд. Но так же я уверен и в другом – в том, что суд разберется со всеми обстоятельствами дела, придет к выводу, что в нескольких томах уголовного производства нет ни одного доказательства моей вины или вины моих охранников, и, как следствие, вынесет справедливый вердикт», - заявил мэр Харькова.

Читайте такжеРезультаты экспертиз по делу о покушении на Кернеса получат до конца мая

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook высказал мнение, что неявка мэра Харькова Геннадия Кернеса на заседание суда в Полтаве является поводом для прокуратуры обратиться с просьбой изменить меру пресечения на арест или "жесткую подписку о невыезде".

Во вторник, 28 апреля, в Полтаве состоялось первое судебное заседание по делу Кернеса, обвиняемого в похищении и пытках. Суд перенес заседание на 18 мая из-за неявки Кернеса, который сейчас якобы лечится в Италии.