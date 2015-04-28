Кернес не пришел в суд, заседание перенесли

Его адвокаты утверждают, что Кернес не получил повестку и сейчас находится на лечении в Италии, сообщает харьковский ресурс vgorode.

Судья пообещал, что заседание будет "гласным".

Потерпевшие и обвинение поддержали переносе заседания, сообщает IT Sector Харьков.

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2 апреля коллегия судей уголовной палаты Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел приняла решение передать это дело из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.

Сам Кернес заявлял, что уголовное дело против него является сфабрикованным.