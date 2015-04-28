Аваков требует арестовать Кернеса

Такое мнение высказал глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook.

"Считаю, что Кернес саботирует правосудие и это полное основание прокуратуре обратится в суд - для изменения меры пресечения к обвиняемому на арест или жесткую подписку о невыезде", - написал он.

По мнению Авакова, в противном случае Кернес никогда не дойдет до суда.

Читайте такжеПолтавский суд начинает рассмотрение дела Кернеса"Так он к Вам никогда не придет, уважаемый суд - всегда найдется помимо клиники в Мерано множество замечательных клиник в Швейцарии и Австрии, минеральных вод и чудодейственных источников.. А суд будет переносится.. а за это время в кровь разбитые Кернесом лица похищенных майдановцев забудутся, или власть переменится - ведь Гепа везунчик -ему все всегда сходило с рук..", - написал он.

Сегодня в Полтаве состоялось первое судебное заседание по делу Кернеса, обвиняемого в похищении и пытках.

Суд перенес заседание на 18 мая из-за неявки Кернеса, который сейчас якобы лечится в Италии.