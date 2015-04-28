Аваков требует арестовать Кернеса
Неявка мэра Харькова Геннадия Кернеса на заседание суда в Полтаве является поводом для прокуратуры обратиться с просьбой изменить меру пресечения на арест или "жесткую подписку о невыезде".
Такое мнение высказал глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook.
"Считаю, что Кернес саботирует правосудие и это полное основание прокуратуре обратится в суд - для изменения меры пресечения к обвиняемому на арест или жесткую подписку о невыезде", - написал он.
По мнению Авакова, в противном случае Кернес никогда не дойдет до суда.
Читайте такжеПолтавский суд начинает рассмотрение дела Кернеса"Так он к Вам никогда не придет, уважаемый суд - всегда найдется помимо клиники в Мерано множество замечательных клиник в Швейцарии и Австрии, минеральных вод и чудодейственных источников.. А суд будет переносится.. а за это время в кровь разбитые Кернесом лица похищенных майдановцев забудутся, или власть переменится - ведь Гепа везунчик -ему все всегда сходило с рук..", - написал он.
Сегодня в Полтаве состоялось первое судебное заседание по делу Кернеса, обвиняемого в похищении и пытках.
Суд перенес заседание на 18 мая из-за неявки Кернеса, который сейчас якобы лечится в Италии.
Кернес не явился на сегодняшний суд в Полтаве. Суд, рассматривающий результаты следствия по делу о похищении и избиени...Posted by Arsen Avakov on Tuesday, April 28, 2015