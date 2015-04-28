Кличко: Если Украину оставят один на один против России, это станет трагедией для всех стран
Украину нельзя оставлять один на один в конфликте с Россией на Донбассе, потому что это может обернуться трагедией для всего мира.
Такое мнение высказал Киевский городской голова, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко в интервью американскому изданию The Washington Times, сообщает пресс-служба партии.
"От того, как будет развиваться ситуация в Украине, зависит будущее Европейского союза, Запада и мировой демократии. Это не локальный конфликт в Украине - это противостояние Востока и Запада", - подчеркнул мэр.
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По словам политика, Украине нужны более жесткие и согласованные санкции ЕС и США против Москвы, а также непосредственная поддержка для Вооруженных Сил в противостоянии с террористами.
"Если Украину оставят один на один в этом конфликте, это станет трагедией для всех стран", - подчеркнул Кличко.