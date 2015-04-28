Санкции против России необходимо продолжить - вице-премьер Чехии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Чехии по вопросам науки, исследований и инноваций, председатель Совета по вопросам исследований, развития и инноваций Павел Белобрадек во время выступления на Международной конференции в поддержку Украины сегодня в Киеве.

"Я полностью разделяю точки зрения большинства европейских представителей и канцлера Германии Ангелы Меркель, что санкции против России надо продолжать, и в случае эскалации их будет больше", - подчеркнул он.

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В то же время, по словам вице-премьера Чехии, "мы должны четко заявить, что Минские договоренности - это мирное и дипломатическое решение вопроса. Президент Путин должен знать, что именно к нему есть вопрос относительно невыполнения этих соглашений".

Белобрадек также подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает усиление военной мощи Украины.

Как сообщал УНИАН, лидеры Евросоюза в июле обсудят вопрос продления введенных против России из-за агресии к Украине санкций.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам вооружение, направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.