Президент Польши считает реформы большим вызовом для Украины, чем агрессия РФ

Об этом президент Польши Бронислав Коморовский заявил в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna. "Сегодня наибольшей угрозой на самом деле не является Владимир Путин. Стратегическим вызовом являются внутренние реформы, а не российская агрессия", - сказал он.

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"Наибольшей угрозой для Украины может быть сама Украина", - отметил Бронислав Коморовский.

Президент Польши также назвал деолигархизацию Украины тестом на то, действительно ли украинская власть реализует реформы или только делают вид, что делает.

Он порекомендовал сконцентрироваться на развитии малого и среднего бизнеса, который, по его словам, является наиболее демократичным и лучше всего будет способствовать деолигархизации.

Президент Польши тоже очень положительно оценил приход в украинскую власть новых молодых политиков, отметив, что недавно проводил встречу с частью из них в Варшаве.

"Они сами знают, что в значительной степени успех зависит от них. Нелегко приобретать опыт. Преобладание идеологии над практикой, но смотрю на них с большой симпатией. Как по мне, наиболее важным изменением является то, что отходит в прошлое тип политиков "гомо советикус", - сказал Бронислав Коморовский.