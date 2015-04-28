Россия может выиграть у Запада войну нервов или пропаганды, и никакую другую - Коморовский

Об этом сказал Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawny.

"На самом деле Россия в возможном противостоянии с Западом может выиграть только войну нервов или войну пропаганды. Никакой другой. Это в совершенстве знают в России все те, кто трезво считает", - сказал он.

Читайте такжеМного государств ЕС хотят завершить политику санкций в отношении России - КоморовскийКоморовский также выразил убеждение, что Россия уже проиграла также в самой Украине.

"Не получила стратегической цели, которой было блокирование Украины в ее европейских стремлениях. Конечно, они замедлили процесс. Забрали землю. Но платят за это большую цену", - сказал он, выразив мнение, что россияне начинают это осознавать.

"По моему убеждению, аннексируя Крым, (Россия) потеряла всю Украину", - добавил Коморовский.