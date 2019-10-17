Пашинского хотят взять на поруки: Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы

7 октября Печерский райсуд постановил арестовать экс-нардепа, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения.

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-народному депутату Сергею Пашинскому, подозреваемому в нанесении тяжкого телесного повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания один из адвокатов Пашинского Андрей Федур подал ходатайство о том, чтобы его подзащитного выпустили из стеклянного бокса в зале суда, и он мог сесть рядом со своими защитниками.

Читайте такжеПашинскому грозит физическое уничтожение в Лукьяновском СИЗО - адвокатСуд удовлетворил это ходатайство.

Также суд сообщил, что ряд народных депутатов, преимущественно 8-го созыва, которые пришли на заседание, выразили готовность взять Пашинского на поруки. Среди них Андрей Парубий, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Николай Княжицкий.

Кроме этого на заседание суда поддержать Пашинского пришел экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.

Пашинского подозревают в нанесении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Киевской области Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После того дело относительно этого конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз – в сентябре.

Также против Химикуса открывали производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.