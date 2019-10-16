В "Слуге народа" рассказали о законопроекте по референдуму

По словам главы фракции Александра Корниенко, сейчас продолжается работа над системным законопроектом касаемо народовластия.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предполагает, что законопроект о инструменты народовластия и, в частности, о референдуме, может быть наработан до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием фракции.

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Комментируя инициативы провести всеукраинский референдум относительно открытия рынка земли, Корниенко отметил, что проблему рынка земли нужно решать, а не создавать специально для решения проблемы с рынком земли сейчас еще и проблему с законом о референдуме, которого нет».

«Его нужно принимать, есть несколько принципиальных подходов, как это делать. Есть законопроект «Батькивщины», есть какие-то наработки наших депутатов. Но надо определяться», - сказал он.

На уточнение о том, что вопрос о референдуме был одним из предвыборных обещаний, Корниенко отметил, что «мы работаем сейчас над системным законопроектом относительно народовластия и осуществления народовластия».

«У нас были изменения в Конституцию, мы предлагали относительно законодательной инициативы народа, так называемой. И действительно, относительно народовластия — это комплексный вопрос. Надо его рассматривать и в совокупности с проектом «государство в смартфоне», и диджитализацией — давать электронные инструменты людям высказываться», - считает Корниенко.

Так, подытожил он, речь идет не только о референдуме, а в Конституции есть такой термин как «другие формы непосредственной демократии».

«Это как раз могут быть такие обсуждения, такие разные плебисцита, и так далее, - там, где будет возможность, выдержав все позиции закона, сохранив секретность голосования, но опрашивать людей качественно», - отметил депутат.

Кроме того, на вопрос о том, когда «Слуга народа» может подать законопроект о референдуме, Корниенко ответил, что законопроект не будет подаваться как альтернативный законопроекту фракции «Батькивщина».

«Он (законопроект – УНИАН), видимо, все-таки будет не просто референдум, а более широко — о инструментах народовластия и, в частности, о референдуме», - сказал представитель фракции и выразил мнение, что это произойдет до конца года.