У Путина отреагировали на желание Зеленского обсудить Крым в "нормандском формате"

Песков подчеркнул, что вопрос Крыма не будет обсуждаться в «нормандском формате».

В Кремле заявили, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-марафона по Донбассу доложили президенту России Владимиру Путину, вопрос Крыма не будет обсуждаться в «нормандском формате».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договорённостей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона», - сказал Песков.

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По его словам, при всем уважении Кремль не мог посвятить такое количество часов просмотру всего процесса общения со СМИ.

«Еще раз повторяю – основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что о вынесении вопроса о возврате Крыма на «нормандский формат» или какой-то другой формат «не может быть и речи».

«Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно», - подчеркнул он.