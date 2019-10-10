Марафон Зеленского с журналистами: ключевые тезисы кратко (фото, видео)

Представители медиа задают вопросы президенту группами по 10-12 человек, сформированные по списку аккредитации. Группы меняются каждые полчаса.

10 октября 2019 года в Киеве впервые состоялся пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мероприятие проходит в помещении Kyiv Food Market.

Представители медиа задавали вопросы президенту группами по 10-12 человек, сформированные по списку аккредитации. Группы меняли каждые полчаса.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, такой пресс-марафон может длиться до 10 часов.

О чем говорил Владимир Зеленский с журналистами; ключевые тезисы президента

О своей миссии и завершении войны на Донбассе

«Я думаю, что именно это моя миссия (на посту президента - завершение войны на Донбассе... Именно таким Зеленский остается и всегда будет оставаться таким человеком».

Громкие дела в отношении коррупционеров уже в этом месяце

«Мы собираем совещания с правоохранительными органами. У нас крайняя точка сейчас - 1 ноября ... Я им честно сказал, до конца года».

Президент об акциях протеста из-за "формулы Штайнмайера":

«По поводу и в целом Майдана ... Я ничего этого не боюсь в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите - кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Успокоить, но люди должны знать, что они выберут. Они точно не выберут тогда прекращение войны, и они точно будут выбирать ... на продажном политическом рынке. И они увидят это меню, а они сейчас могут посмотреть, какие люди есть».

Возвращение Крыма

«Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в "нормандском формате" не обсуждается Крым? То есть для меня "нормандский формат" - это еще и возможность решения вопроса Крыма, просто возвращение его хотя бы к обсуждению».

Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным

«Никто никогда не забудет ни одного человека, который находится в плену, за решеткой на территории РФ или в Крыму, или на территории временно оккупированной "ДНР","ЛНР". Пока у нас существует два списка обмена. Люди, которые крымчане, они все находятся в списке, о котором мы должны говорить только с Россией. Второй список - это люди, находящиеся на территории "ДНР"/"ЛНР", наши люди, этот вопрос тоже обсуждается».

Миротворцы на Донбассе

«По поводу миротворцев - поднимается этот вопрос. Я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в "нормандском формате". Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе, может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией».

Зеленский об альтернативе "нормандскому формату"

«Если в целом мы не сможем найти диалог... Если мы не сможем в "нормандском формате", я это почувствую просто как человек, если я почувствую, что диалога не будет - дела не будет. Я это открыто расскажу на «нормандском формате».

Вмешательство украинских чиновников в американские выборы 2016 года

«Я не могу ответить "да" или "нет". Я не знаю, вмешивались ли украинцы в выборы. Чтобы ответить "да" или "нет", мне нужны доказательства вмешательства. Я думаю, что украинцы должны это расследовать сами, потому что это наше дело. Чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы в любой стране».