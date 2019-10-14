Порошенко способствовал изъятию улик против Гордеева и Рищука - отец Гандзюк

По словам отца убитой активистки, линия Гордеева-Рищука "благодаря" Петру Порошенко вообще осталась не разработанной.

В "деле Гандзюк" доказательства в отношении однопартийцев бывшего президента Петра Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рыщука были изъяты не без участия Порошенко и линия Гордеева-Рыщука осталась не разработанной.

Об этом заявил отец Екатерины Виктор Гандзюк в интервью изданию "Зеркало недели".

"На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков - Мангер, Рыщук, Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев (экс-глава Херсонской ОГА - ред.) и Рыщук (экс-заместитель главы Херсонской ОГА - ред.) оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области. Я не буду говорить, что и на каких весах в этой ситуации взвешивают политики. Более того, после моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски. Они даже писали мне письма в Фейсбук, просили о встрече. Но я ни с кем не собирался встречаться и написал пост, где попросил меня больше не беспокоить, потому что ни с кем и ни о чем я договариваться не буду. И эти люди исчезли из моей жизни. Но вскоре появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. И наша встреча произошла в Одессе. В феврале", - рассказал Виктор Гандзюк.

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"Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он позиционирует себя как проевропейский президент. Поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рыщука - в этой истории. Что мы с ним - не судьи и не прокуроры, и поэтому необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию", - отметил Гандзюк.

При этом, по словам Гандзюка, "доказательства есть на всех".

"И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной", - заявил отец убитой активистки.

Справка УНИАН. Общественная активистка Катерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

19 июня отец убитой активистки на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения «Кто заказал Катю Гандзюк?». Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины: «У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает».