Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи Эрдогана с фейковыми "крымскими депутатами"

Посла Турции в Украине пригласили в Министерство иностранных дел.

Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с так называемыми «крымскими депутатами» Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

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Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщает в Facebook.

«Информация о встрече президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает озабоченность», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи.

Посол Турции в Украине приглашен в Министерство иностранных дел.

Как сообщали российские СМИ, 12 октября в составе российской парламентской делегации, членов которой принял Эрдоган, были так называемые «депутаты Госдумы РФ» Поклонская и Бальбек.

В Прокуратуре АР Крым заявили, что дадут этим фактам соответствующую правовую оценку.