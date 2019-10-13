Прокуратура Крыма отреагирует на "официальный визит" Поклонской в Турцию

Накануне росСМИ сообщили о «представителях Крыма», которые «впервые посетили Турцию с официальным визитом».

Прокуратура АР Крым даст соответствующаю правовую оценку визиту в Турцию так называемых «крымских депутатов», коллаборантов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые 12 октября отправились туда в составе «официальной» делегации РФ.

Читайте такжеМуж Поклонской сообщил о расставании с ней

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в своем Telegram-канале.

В прокуратуре напомнили, что бывший так называемый «прокурор Крыма» Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти Украины.

Накануне российские СМИ сообщили о «представителях Крыма», которые «впервые посетили Турцию с официальным визитом».

Поклонская опубликовала в Facebook фото, на которых делегацию из РФ встречает президент Турции Эрдоган.