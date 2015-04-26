Порошенко посетил ЧАЭС: Сегодня украинцы продолжают нести основное бремя Чернобыльской катастрофы (фото)
Президент подчеркнул, что Украина всегда будет помнить героический подвиг тех, кто спас украинскую жизнь.
Президент Украины Петр Порошенко посетил Чернобыльскую АЭС. Он возложил цветы к памятнику героям Чернобыля.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства пообщался с работниками ЧАЭС.
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“Сегодня мы, украинцы, продолжаем нести на своих плечах основное бремя Чернобыльской катастрофы, а ее трагические последствия, которые переживают наши граждане, очевидно, не будут давать нам покоя еще многие годы. Но я убежден, что наши совместные усилия, направленные именно на решение социальных, экономических, экологических, медицинских и многих других актуальных проблем пострадавших, на реабилитацию Полесского края, на безопасность ЧАЭС, объекта “Укрытие”, чернобыльской зоны в целом, станут лучшим проявлением уважения и памяти о тех, кто в трагическую апрельскую ночь 1986 года ценой своей жизни и здоровья защитил целый мир”, - сказал Порошенко.
Отдельно он поблагодарил команду, которая сейчас строит безопасный конфайнмент. “И качество, которое мы здесь видим, и организация работ, и самоотверженность, являются залогом того, что все будет сделано на отлично. И мы всегда будем помнить героический подвиг тех, кто спас украинскую жизнь. И еще одно: очень важно, что во время работ, которые выполнялись уже за последние годы, ни один человек не получил новый статус ликвидатора, ни один человек не получил дозу облучения, которая превышает нормы и стандарты. И забота о здоровье и безопасности людей тоже остается на первом месте”, - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня – 29-я годовщина Чернобыльской трагедии.