Порошенко посетил ЧАЭС: Сегодня украинцы продолжают нести основное бремя Чернобыльской катастрофы (фото)

Президент Украины Петр Порошенко посетил Чернобыльскую АЭС. Он возложил цветы к памятнику героям Чернобыля.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства пообщался с работниками ЧАЭС.

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“Сегодня мы, украинцы, продолжаем нести на своих плечах основное бремя Чернобыльской катастрофы, а ее трагические последствия, которые переживают наши граждане, очевидно, не будут давать нам покоя еще многие годы. Но я убежден, что наши совместные усилия, направленные именно на решение социальных, экономических, экологических, медицинских и многих других актуальных проблем пострадавших, на реабилитацию Полесского края, на безопасность ЧАЭС, объекта “Укрытие”, чернобыльской зоны в целом, станут лучшим проявлением уважения и памяти о тех, кто в трагическую апрельскую ночь 1986 года ценой своей жизни и здоровья защитил целый мир”, - сказал Порошенко.

Отдельно он поблагодарил команду, которая сейчас строит безопасный конфайнмент. “И качество, которое мы здесь видим, и организация работ, и самоотверженность, являются залогом того, что все будет сделано на отлично. И мы всегда будем помнить героический подвиг тех, кто спас украинскую жизнь. И еще одно: очень важно, что во время работ, которые выполнялись уже за последние годы, ни один человек не получил новый статус ликвидатора, ни один человек не получил дозу облучения, которая превышает нормы и стандарты. И забота о здоровье и безопасности людей тоже остается на первом месте”, - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня – 29-я годовщина Чернобыльской трагедии.