Украина должна закупать оружие у стран-партнеров, а не просить о поставках у ЕС и НАТО - президент Словакии

Украина должна покупать оружие у стран-партнеров, а не просить о поставках Евросоюз и НАТО, у которых, как у международных организаций, нет инструментов для таких действий.

Об этом сказал президент Словаки Андрей Киска в интервью словацкому изданию SME, передает Европейская правда.

"Никто не может запретить Украине покупать оружие в рамках двусторонних отношений. Это ее свободный выбор и выбор государства, которое ей этой оружие продает. Совершенно точно, что Евросоюз, у которого и нет такого инструмента (для поставок оружия - прим. Ред.), и НАТО, как единая структура, ни к чему такому не должны подключаться", - сказал Киска.

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Президент также подчеркнул, что в вопросе Украины Словакия всегда была среди активных игроков.

"В отличие от других, которые только говорили о помощи, мы сделали активные шаги - обратный поток газа в Украину был исключительным шагом. Словакия поддержала все санкции Европейского Союза против России. Я рассматриваю эффективность нашей внешней политики через действия, а не через риторику", - сказал он.