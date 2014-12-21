Украина готова при необходимости покупать оружие у Польши – Дещица

Об этом заявил украинский посол в Варшаве, экс-глава МИД Украины Андрей Дещица, передают РИА Новости со ссылкой на телеканал TVP24.

"Нет, в настоящее время мы не покупаем (оружие в Польше — ред.). Еще не покупаем. Если возникнет такая необходимость, то мы будем это делать", — сказал.

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Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама поставил свою подпись под новым законом, который предусматривает помощь Украине и санкции против России.

Закон предусматривает, что президент США имеет право (но не обязан) предоставлять помощь Украине оборонительными вооружениями, такими, как, например, противотанковая или бронебойное оружие или радары, беспилотные разведывательные аппараты, системы защищенной связи, а также военным обучением.