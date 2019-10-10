Зеленский прокомментировал шутку мэра Одессы о поведении новой власти, как "мальчика в публичном доме"

Президент Владимир Зеленский отметил, что когда приходят мальчики, то дядьки идут.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал шутку мэра Одессы Геннадия Труханова о поведении новой власти, как «мальчика в публичном доме».

Во время пресс-марафона журналистка попросила его прокомментировать шутку мэра Одессы, который сказал, что новая власть напоминает поведение мальчика в публичном доме - все интересно, но что делать - не знает».

Читайте такжеЗеленский не имеет претензий к редакции сайта "Миротворец"

«Приятно, что мы так выглядим, что нас можно назвать мальчиком. Но жизнь она такая - когда приходят мальчики, то дядьки идут», - отметил Зеленский.

Вместе с тем президент добавил, что хотел бы, чтобы руководство Одессы изменилось.

«Мне очень нравится Андросов (украинский телеведущий, продюсер Александр Андросов - УНИАН), но он не хочет в политику», - сказал Зеленский.

Затем, глядя в камеру, он спросил: «Андросов, может подумаешь?».

Зеленский отметил, что Одесса не просто город.

«И туристический, и портовый, со своим шикарным колоритом и с историей, и с талантливыми людьми», - добавил он.

По убеждению президента, управлять этим городом должен «мощный человек» - одессит, которого все уважают.

Он выразил надежду, что жители Одессы на местных выборах определяются по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, Зеленский заявил, что встречался с Трухановым и задавал ему вопрос о преследовании одесских активистов, о коррупции и криминале в Одессе.

По словам Зеленского, Труханов ему ответил, что он мэр, его избрали люди, а доказательств его коррупции и связей с криминалитетом нет.

В то же время президент выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.