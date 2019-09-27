цей матеріал доступний українською

Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в скандал, оттолкнув журналиста (фото, видео)

11:00, 27 сентября 2019
Политика
656 0
Мендель оттолкнула журналиста / facebook.com/mixailotkach

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства.

Читайте такжеЗеленский начинает свой визит в США (видео)

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач. "Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Это как называется?! Свобода слова?!", - возмутился он.

Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео, как Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко. "Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил он.

facebook.com/mixailotkach
facebook.com/mixailotkach

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов «попить водички».

Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения. Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства. «Попейте водички, вам полезно», – сказал Тищенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #журналист#Владимир Зеленский#Юлия Мендель