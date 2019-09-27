Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в скандал, оттолкнув журналиста (фото, видео)

В сети показали видео, как пресс-секретарь президента отталкивает журналиста.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства.

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Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач. "Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Это как называется?! Свобода слова?!", - возмутился он.

Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео, как Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко. "Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил он.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов «попить водички».

Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения. Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства. «Попейте водички, вам полезно», – сказал Тищенко.