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Фальстарт: в Раде похвастались запуском "электронного комитета", но система сразу же дала сбой

13:19, 09 октября 2019
Политика
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Из-за сбоя присутствовавшие на заседании депутаты продолжили голосовать путем поднятия рук / фото УНИАН

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства похвастались, что первыми ввели систему «электронный комитет», но она сразу же дала сбой.

Читайте такжеЕвросоюз поддержит реализацию концепции "Государство в смартфоне" - офис президентаКак передает корреспондент УНИАН, 9 октября на заседании Комитета по госвласти его председатель Андрей Клочко отметил, что они первыми ввели систему «электронный комитет».

После этого состоялось два голосования с помощью этой системы. Однако уже на третьем голосовании произошел сбой в работе системы.

Поэтому депутаты, которые присутствовали на заседании комитета, голосовали по старинке, то есть путем поднятия рук.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине отменят трудовые книжки и запустят их электронные аналоги.

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Теги: #Верховная Рада