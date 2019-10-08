цей матеріал доступний українською

Правительство в следующем году увеличит расходы на оборону – Гончарук

17:08, 08 октября 2019
Политика
148 0
Гончарук заверил, что расходы на оборону в новом году сокращать не будут / фото УНИАН

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время совместного брифинга с министром финансов Оксаной Маркаровой.

Читайте такжеРада утвердила программу деятельности правительства

По словам главы правительства, информация, которая появилась в СМИ о якобы сокращении этих расходов не соответствует действительности.

«Это неправда. Расходы в следующем году будут увеличены», - сказал Гончарук.

По его словам, на это направление в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 136,6 млрд грн на финансирование Министерства обороны, что значительно превышает расходы этого года в размере 101,7 млрд грн.

Руководитель Минфина добавила, что на весь сектор обороны и безопасности в 2020 году планируют направить 245,8 млрд грн.

Подобное заявление ранее сделал министр обороны Андрей Загороднюк, заверив, что бюджет на оборону Украины в следующем году не будет уменьшаться.

«Бюджет Министерства обороны Украины в следующем году будет увеличен, этот процесс сейчас продолжается, и я думаю, что все будут довольны результатом», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бюджет#оборона#Алексей Гончарук