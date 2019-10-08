Загороднюк заверил, что оборонный бюджет в следующем году не будет уменьшаться

Информация в СМИ о сокращении бюджета на оборону не соответствует действительности, подчеркивает министр.

Министр обороны Андрей Загороднюк уверяет, что бюджет на оборону Украины в следующем году не будет уменьшаться.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, об этом он сказал, открывая XVI Международную специализированную выставку «Оружие и безопасность - 2019».

«Бюджет Министерства обороны Украины в следующем году будет увеличен, этот процесс сейчас идет, и я думаю, что все будут довольны результатом», - сказал он.

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Загороднюк заявил о недостоверности информации, которую распространяют некоторые СМИ, о якобы сокращении бюджета на вооружение для украинской армии и уменьшении бюджета Министерства обороны в целом.

Также он подчеркнул, что такие мероприятия, как специализированная выставка «Оружие и безопасность», важны для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса. "Процент новой техники в Вооруженных силах Украины не является подходящим нам по нашим планам. Но здесь находятся те, кто поможет исправить эту ситуацию. Особенно мы будем смотреть на технологические образцы, которые помогут нам выйти на новый уровень технологий - на этом будет особый фокус. Мы одинаково будем смотреть как на государственные предприятия, так и на частные", - сказал министр.