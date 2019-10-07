Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы по Донбассу

Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг мнения о том, что на содержание его формулы сильно повлияла Москва.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по урегулированию ситуации на Донбассе, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По его словам, действия и их последовательность необходимо обсуждать.

Штайнмайер отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках Минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его «формулы» сильное влияние оказала Россия.

Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его предложения в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Согласование текста "формулы Штайнмайера" вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет возле Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

Президент пояснил, что "формула Штайнмайера" дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе "под дулами пулеметов".

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".