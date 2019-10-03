Зеленский рассказал, при каких условиях Украина согласится на выборы на оккупированном Донбассе

В частности, Украина должна восстановить контроль над оккупированной частью границы, в выборах должны принимать участие кандидаты от украинских партий, а голосовать - все внутренне перемещенные лица.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина согласится на проведение досрочных местных выборов на оккупированном Донбассе.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.

"Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет! Далее состоится встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также очертил позиции, которые будет отстаивать Украина.

"Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники, должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой, и проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не подписывала никаких соглашений с подконтрольными России незаконными формированиями "ЛДНР", а согласовала "формулу Штайнмайера" письмом на имя специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.