Зеленский рассказал, при каких условиях Украина согласится на выборы на оккупированном Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина согласится на проведение досрочных местных выборов на оккупированном Донбассе.
Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.
"Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет! Далее состоится встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул Зеленский.
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Президент также очертил позиции, которые будет отстаивать Украина.
"Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники, должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой, и проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами", - подчеркнул президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не подписывала никаких соглашений с подконтрольными России незаконными формированиями "ЛДНР", а согласовала "формулу Штайнмайера" письмом на имя специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.