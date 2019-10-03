Зеленский: "Формула Штайнмайера" не предусматривает признание аннексии Крыма и выборы под дулами пулеметов

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Президент Владимир Зеленский отмечает, что так называемая "формула Штайнмайера" не предусматривает признание Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе под дулами пулеметов.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.

«Дорогие украинцы, возможно, я сейчас сильно огорчу, но измена отменяется. Объясняю почему и очень прошу вас меня услышать. Начнем с самого главного: хотим ли мы завершение войны и возвращение всех украинских территорий? Да. На сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне, - это встреча в «нормандском формате»», - подчеркнул Зеленский.

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При этом президент отметил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время не могла состояться.

«Почему? Потому что на пути к этому была одна преграда, самая большая «страшилка» последних недель - "формула Штайнмайера". Давайте разберемся, что это за формула. Предполагает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет! Предполагает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет! Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину?» - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что по этой «формуле» предусмотрено лишь то, когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.

«А именно после проведения там местных выборов, которые состоятся согласно Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы состоялись в соответствии с международными демократическими стандартами», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и с публичным обсуждением с обществом, и в нем не будет перейдена никакая "красная линия".

В то же время Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".