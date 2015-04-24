Яценюк: армии нужно зарубежное вооружение

Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "Мы считаем, что конфликт на Донбассе должен быть решен через полное и безоговорочное выполнение Россией минских соглашений. Мы считаем, что дипломатические усилия Украины и всего мира должны быть подкреплены военной силой Вооруженных сил Украины", - подчеркнул премьер.

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"Мы обращались и обращаемся к нашим западным партнерам с тем, что украинской армии нужна помощь. Украинской армии нужно вооружение для защиты Украины. Наши западные партнеры должны услышать: сегодня Украина борется не только за себя - мы боремся за мир и стабильность в Европейском союзе, мы боремся за мир, против российской агрессии", - заявил Арсений Яценюк.