Эксперт: у Черновецкого стабильный и дисциплинированный электорат

Эксперты считают, что для политиков, которые хотят сменить власть в Киеве, выгоднее будет перенести местные выборы на осень.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

При этом он исключил осуществление попыток перенести выборы в Киеве с весны на осень.

“Нужно понимать тем, кто затеял это все и хочет смены власти в Киеве, что у нынешнего городского председателя есть абсолютно постоянный и дисциплинированный электорат. И с этим электоратом очень трудно бороться, с точки зрения, чтобы за эти два месяца взять его технологическим каким-то инструментарием, переманить на свою сторону”, - отметил В.БАЛА.

По его данным, электорат Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на сегодняшний день в столице составляет около 25-27% избирателей.

В.БАЛА отметил, что ошибочно мнение, что перевыборы в Киеве сегодня выгодны Блоку Юлии Тимошенко. По его словам, сейчас они выгодны именно Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, потому что к осени возможно повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и после этого его авторитет упадет. В то же время за лето демсилы смогут спокойно определиться с единой кандидатурой на должность мэра города и поднять ее рейтинг.

"Если только они (выборы) будут перенесены на осень, начнется постепенное повышение и тарифов на ЖКХ, и другие проблемы, которые придутся на осень, и у него (ЧЕРНОВЕЦКОГО) шансов будет намного меньше удержаться у власти. Поэтому я думаю, если его команда старается остаться у власти, то они должны проводить выборы весной. Всем другим политическим силам вполне выгодно выборы перенести на осень, и таким образом они смогут обеспечить и сохранить в т.ч. свое политическое лицо, и, возможно, выйти на какую-то общую кандидатуру”, - сказал В.БАЛА.

По его мнению, в случае проведения выборов в столице весной, единственный способ для демократических сил получить большие проценты, - обеспечить высокую явку избирателей.

“Единственное, по нашему мнению, на чем бы они могли сделать и где-то гарантировать себе приличные результаты – это в случае серьезного повышения явки киевлян. Потому что только при условии небольшой явки, в районе 60%, у ЧЕРНОВЕЦКОГО есть серьезные шансы сохранить за собой кресло городского председателя. Как только добавляется явка киевлян, начиная от 5 и больше процентов, шансы с такой же пропорцией наоборот уже уменьшаются у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Им стоит сегодня поработать над проблемой явки киевлян”, - подчеркнул В.БАЛА.

В свою очередь, заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ выразил уверенность, что городские власти приложит все усилия, чтобы выборы мэра и Киесовета не переносились, а состоялись в День Киева. Он убежден, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ попытается сделать все, чтобы молодежь и та часть среднего класса в Киеве, которая не будет голосовать за него, максимально отвлеклись на праздничные мероприятия, выезжали из города и минимально принимали участие в выборах Киевского городского председателя. По его мнению, на избирательных участках будут созданы неблагоприятные условия для голосования, чтобы максимально сделать невозможным нормальный процесс волеизъявления людей, которые не готовы стоять часами в очереди, чтобы проголосовать. В то же время будут созданы максимальные условия “и при помощи автобусов, и специальных людей, и религиозных организаций, на которые имеет влияние ЧЕРНОВЕЦКИЙ”, чтобы привезти свой электорат и обеспечить его максимальную явку на выборы.

По убеждению А.ГОЛОБУЦКОГО, на этих городских выборах электорат у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сможет отобрать лишь кандидат от Коммунистической партии, а не Партии регионов, как считают некоторые эксперты.

“По всем предыдущим социологическим данным видно, что только КПУ может претендовать на увлечение части электората ЧЕРНОВЕЦКОГО. Сейчас ходят легенды в печати, что якобы Партия регионов может забрать часть электората в ЧЕРНОВЕЦКОГО, но это абсолютно не отвечает действительности. По всем раскладам за Партию регионов голосует совершенно другой электорат - те люди, которые имеют среднее и высшее образование, имеют определенный социальный статус, но не являются сторонниками “оранжевых”. Электорат ЧЕРНОВЕЦКОГО очень специфический и действительно пересекается только с коммунистами и частично где-то с социалистами. Прежде всего, это люди без высшего образования, низкого социального уровня и т.д. Понятно, что эти люди не голосуют в Киеве за Партию регионов”, - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.