Адвокат Трампа о деле против сына Байдена в Украине: расследования не было

Рудольф Джулиани считает, что расследование было "коррумпировано" прекращено.

Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани полагает, что в Украине не велось расследование против сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена.

Читайте также"Это их внутренняя "политическая кухня": у Зеленского заверили в невмешательстве в дела СШАОб этом он написал в Twitter.

«Я не могу поверить, насколько слепыми стали наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррумпировано закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не потерял. Проанализируйте это», – написал Джулиани после заявлений экс-генпрокурора Украины Луценко, что оснований для расследования дела в отношении Байденов у Украины нет.

По мнению адвоката Трампа, Байден причастен к взяточничеству. Он отметил, что речь идет о предложении займа в 1,2 миллиарда долларов, «в обмен на официальные действия («увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует дело)».

Как известно, что Джо Байден является главным конкурентом действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Как ранее сообщал УНИАН, Луценко покинул Украину.