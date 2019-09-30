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В Кремле не смогли назвать сроки проведения встречи в "нормандском формате"

16:07, 30 сентября 2019
Политика
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, он отметил, что Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Французской Республики Жаком Шираком. По завершению панихиды российский лидер кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Это не была беседа, был обмен репликами, стоя на крыльце церкви. Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилось ли понимание того, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

Траурная церемония прощания с Жаком Шираком прошла сегодня в соборе Сен-Сюльпис в Париже.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября объявлен днём национального траура во Франции. Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

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Теги: #Кремль#нормандский формат#нормандская четверка