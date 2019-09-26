Умер Жак Ширак: чем запомнился экс-президент Франции - коррупционные скандалы и отказ поддержать вторжение в Ирак

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

В четверг, 26 сентября, скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Он умер в возрасте 86 лет.

Жак Ширак: биография, семья

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже.

Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году. Затем была военная служба в Алжире (четыре года). Он был ранен во время Алжирской войны.

Вернувшись во Францию, Ширак поступил в Национальную школу управления в Париже и в 1959 году начал политическую карьеру с должности аудитора в Государственной аудиторской палате.

Жак Ширак был женат, у него были две родных взрослых дочери (одна умерла в 2016 году), третью они неформально удочерили.

Жак Ширак: путь к власти

Жак Ширак был сотрудником аппарата правительства Жоржа Помпиду, который порекомендовал ему баллотироваться в парламент Франции.

В 1967 Ширак занял место депутата от департамента Коррез.

В 1969 году Ширак получил свою первую влиятельную должность - министра сельского хозяйства.

В 1974 году он стал премьер-министром и руководителем партии "Союз демократов в поддержку республики".

На пост главы правительства Ширак вернулся в 1986 году.

С 1977 по 1995 год он был мэром Парижа.

Президентом Франции Жак Ширак стал в 1995 году.

В 2002 году он вновь одержал победу на президентских выборах в стране.

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Политика Жака Ширака

Ширак известен тем, что впервые признал причастность Франции к депортации евреев во время Второй мировой войны, а также отказался поддержать вторжение США в Ирак.

Во внешней политике Ширак придерживался политики голлизма – независимости Франции от любого иностранного государства.

В середине 2000-х годов ряд провалов Ширака во внутренней политике вызвали общественные недовольства, вылившиеся в масштабные беспорядки в стране.

Также Ширака неоднократно подозревали в коррупции (в 2011 году он даже был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату госсредств в 1990-1995 годах). По версии следствия, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест в мэрии, а выделяемые на них средства перечислял в фонд своей партии. Ущерб бюджету Парижа оценили в 1,4 миллиона евро.

Одно из политических преобразований Ширака — сокращение президентского срока с семи до пяти лет.

Всего он пробыл на посту президента Франции 12 лет и пережил одно покушение.

Ширак является одним из противников принятия Украины в ЕС.

Жак Ширак: здоровье политика, причина смерти

Во время второго президентского срока, в 2005 году, у него случился инсульт.

Здоровье экс-главы Франции стало ухудшаться с момента его отъезда из Елисейского дворца в 2007 году.

В январе 2014 года он отказался публично выступать из-за проблем с памятью.

Последний раз экс-президент Франции появился на официальном мероприятии в ноябре 2014 года.

В 20016 году Ширака госпитализировали из-за легочной инфекции. В больнице он находился почти месяц.

Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.