Умер Жак Ширак: чем запомнился экс-президент Франции - коррупционные скандалы и отказ поддержать вторжение в Ирак
В четверг, 26 сентября, скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Он умер в возрасте 86 лет.
Жак Ширак: биография, семья
Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже.
Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году. Затем была военная служба в Алжире (четыре года). Он был ранен во время Алжирской войны.
Вернувшись во Францию, Ширак поступил в Национальную школу управления в Париже и в 1959 году начал политическую карьеру с должности аудитора в Государственной аудиторской палате.
Жак Ширак был женат, у него были две родных взрослых дочери (одна умерла в 2016 году), третью они неформально удочерили.
Жак Ширак: путь к власти
Жак Ширак был сотрудником аппарата правительства Жоржа Помпиду, который порекомендовал ему баллотироваться в парламент Франции.
В 1967 Ширак занял место депутата от департамента Коррез.
В 1969 году Ширак получил свою первую влиятельную должность - министра сельского хозяйства.
В 1974 году он стал премьер-министром и руководителем партии "Союз демократов в поддержку республики".
На пост главы правительства Ширак вернулся в 1986 году.
С 1977 по 1995 год он был мэром Парижа.
Президентом Франции Жак Ширак стал в 1995 году.
В 2002 году он вновь одержал победу на президентских выборах в стране.
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Политика Жака Ширака
Ширак известен тем, что впервые признал причастность Франции к депортации евреев во время Второй мировой войны, а также отказался поддержать вторжение США в Ирак.
Во внешней политике Ширак придерживался политики голлизма – независимости Франции от любого иностранного государства.
В середине 2000-х годов ряд провалов Ширака во внутренней политике вызвали общественные недовольства, вылившиеся в масштабные беспорядки в стране.
Также Ширака неоднократно подозревали в коррупции (в 2011 году он даже был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату госсредств в 1990-1995 годах). По версии следствия, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест в мэрии, а выделяемые на них средства перечислял в фонд своей партии. Ущерб бюджету Парижа оценили в 1,4 миллиона евро.
Одно из политических преобразований Ширака — сокращение президентского срока с семи до пяти лет.
Всего он пробыл на посту президента Франции 12 лет и пережил одно покушение.
Ширак является одним из противников принятия Украины в ЕС.
Жак Ширак: здоровье политика, причина смерти
Во время второго президентского срока, в 2005 году, у него случился инсульт.
Здоровье экс-главы Франции стало ухудшаться с момента его отъезда из Елисейского дворца в 2007 году.
В январе 2014 года он отказался публично выступать из-за проблем с памятью.
Последний раз экс-президент Франции появился на официальном мероприятии в ноябре 2014 года.
В 20016 году Ширака госпитализировали из-за легочной инфекции. В больнице он находился почти месяц.
Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.